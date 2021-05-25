Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 25 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Burcu ile Serhat Güneş'in prensesleri Zümra...



Neslihan ile Şevki Armağan'ın prensesleri Fatma Armağan





Başak ile Murat Kayık'ın yakışıklısı Eymen Kayık...





Şermin ile Ümit Uzun'un yavruları Utku Yusuf ve Asiye Damla

