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    'da 11 yaşında üç arkadaş, eğitim robotu tasarladı: Dünya çapındaki yarışmada, birinciliğe uzandı

    'da 3'ü de 11 yaşında olan öğrencileri , ve , 15-16'ta gerçekleştirilen 'na (WER) katıldı. 30 ülkeden 140 takımın katıldığı ve çevrimiçi gerçekleştirilen yarışmada, konsepti ile her öğrencinin kendi ülkesinden katılımına imkan tanındı. Yarışmada , , , gibi robotik alanında dünyada öncü olan ülkelerden seçkin öğrenciler de robotik ve yazılım yeteneklerini gösterdi.

    Robotik başarı!

    Konya'da 3'ü de 11 yaşında olan öğrencileri , ve , 15-16'ta gerçekleştirilen 'na (WER) katıldı.

    30 ülkeden 140 takımın katıldığı ve çevrimiçi gerçekleştirilen yarışmada, konsepti ile her öğrencinin kendi ülkesinden katılımına imkan tanındı. Yarışmada , , , gibi robotik alanında dünyada öncü olan ülkelerden seçkin öğrenciler de robotik ve yazılım yeteneklerini gösterdi.

    '' adı verilen öğrencilerimiz, sadece 3 aylık bir eğitimle süre sınırlaması ve canlı yayın heyecanına rağmen ortaya koydukları yazılım ve projeleriyle dünya birincisi oldu.

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    Şampiyondan selam var!
    Haberler Yaşam Konya'da 11 yaşında üç arkadaş, eğitim robotu tasarladı: Dünya çapındaki yarışmada, birinciliğe uzandı