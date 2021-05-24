Konya'da 3'ü de 11 yaşında olan Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu öğrencileri Mehmet Akif İbrim, Emir Arda Köklü ve Cafer Şimşek, 15-16'ta gerçekleştirilen Dünya Eğitim Robotları Yarışması'na (WER) katıldı.

30 ülkeden 140 takımın katıldığı ve çevrimiçi gerçekleştirilen yarışmada, WER Virtual konsepti ile her öğrencinin kendi ülkesinden katılımına imkan tanındı. Yarışmada ABD, Çin, İngiltere, Meksika gibi robotik alanında dünyada öncü olan ülkelerden seçkin öğrenciler de robotik ve yazılım yeteneklerini gösterdi.

'Afacan takımı' adı verilen öğrencilerimiz, sadece 3 aylık bir eğitimle süre sınırlaması ve canlı yayın heyecanına rağmen ortaya koydukları yazılım ve projeleriyle dünya birincisi oldu.