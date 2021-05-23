Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 23 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Gülşah ile Hasan Erdem'in yavrusu Meva Erdem





Süheyla ile Bora Onur'un yavruları Mert Muhammet ve Alper Yiğit





Burcu ile Serhat Güneş'in yakışıklısı Toprak Güneş





Sezin ve Aykut İlhan'ın kızları Esma ve Tuğba





Asiye ile Seyfullah Zorba'nın yavruları Ertuğrul Hamza ve Zümra

