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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 23 Mayıs 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 23 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Gülşah ile Hasan Erdem'in yavrusu Meva Erdem


    Süheyla ile Bora Onur'un yavruları Mert Muhammet ve Alper Yiğit


    Burcu ile Serhat Güneş'in yakışıklısı Toprak Güneş


    Sezin ve Aykut İlhan'ın kızları Esma ve Tuğba


    Asiye ile Seyfullah Zorba'nın yavruları Ertuğrul Hamza ve Zümra

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 23 Mayıs 2021