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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 22 Mayıs 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 22 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram
    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

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    Mazlumlar Türkiye’nin ayağa kalkacağı günü bekliyor
    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 22 Mayıs 2021