Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 22 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.Mehlika ile Cem Sakınmaz'ın yakışıklısı Ateş SakınmazRuveyda ile Semih Dereli'nin yavruları Kayra Aren ve Karan ArelNagehan ile Baki Yüksel'in yakışıklısı Zeyd AyazDilek ile Nazmi Furuncu'nun güzelleri Zehra Furunc