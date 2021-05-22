Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 22 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Gözlüklerim şekil önümden çekil!
Mehlika ile Cem Sakınmaz'ın yakışıklısı Ateş Sakınmaz
İnsanın ikizinin olması kadar güzel ne olabilir?
Ruveyda ile Semih Dereli'nin yavruları Kayra Aren ve Karan Arel
Yakışıklılık desen vay kayizma desen vay, tayz desen vay. Eee daha ne olsun Maşallah bana
Nagehan ile Baki Yüksel'in yakışıklısı Zeyd Ayaz
Anlat anlat kanka ben dinliyorum seni!
Dilek ile Nazmi Furuncu'nun güzelleri Zehra Furunc
Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Gözlüklerim şekil önümden çekil!
Mehlika ile Cem Sakınmaz'ın yakışıklısı Ateş Sakınmaz
İnsanın ikizinin olması kadar güzel ne olabilir?
Ruveyda ile Semih Dereli'nin yavruları Kayra Aren ve Karan Arel
Yakışıklılık desen vay kayizma desen vay, tayz desen vay. Eee daha ne olsun Maşallah bana
Nagehan ile Baki Yüksel'in yakışıklısı Zeyd Ayaz
Anlat anlat kanka ben dinliyorum seni!
Dilek ile Nazmi Furuncu'nun güzelleri Zehra Furunc