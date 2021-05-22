Laftan cinayet! Göğsünden vurularak katledildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olan Hakan Ökten (42), önceki akşam, kadın arkadaşı Havva B. ile birlikte hafif ticari araçla hayvanat bahçesi girişindeki ormanlık alana geldi. İkili ormanda yürüyüş yaparken, kimliği belirsiz bir kişi laf atınca aralarında kavga çıktı. Havva B.'nin "Ne olur yapma" diye çığlıkları arasında, Hakan Ökten'e ateş etti. Göğsünün altından ve sırtından vurulan Ökten, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı.
Paniğe kapılan ve ne yapacağını bilmeyen Havva B. arkadaşını araca bindirip ormanlık alandan çıktı. Çevredekilerden yardım istedi. İhbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hakan Ökten'in öldüğünü belirledi.
KATİLİ BULUNSUN
Cenazenin alınışı sırasında Ökten'in kız kardeşi Arzu Çetin gözyaşlarına boğuldu. "Bu kadar ucuz ölüm olamaz. Savunmasız bir insanı laf atıp silah sıkıp kaçıp gidiyor. Katili bulunsun" dedi.
Paniğe kapılan ve ne yapacağını bilmeyen Havva B. arkadaşını araca bindirip ormanlık alandan çıktı. Çevredekilerden yardım istedi. İhbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hakan Ökten'in öldüğünü belirledi.
KATİLİ BULUNSUN
Cenazenin alınışı sırasında Ökten'in kız kardeşi Arzu Çetin gözyaşlarına boğuldu. "Bu kadar ucuz ölüm olamaz. Savunmasız bir insanı laf atıp silah sıkıp kaçıp gidiyor. Katili bulunsun" dedi.