İstanbul Adalet Sarayı'nda klavye sırası

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Türkiye genelinde yapılan katiplik alımı için dün klavye sınavı yapıldı. İstanbul'da sınavlara girenler sabah erken saatte Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Toplam 4 bin 800 kişinin katılacağı İcra ve Zabıt Katipliği sınavı için adliyeye gelenler yoğunluk oluşturdu. Adaylardan icra katipliği için gelenler sabah saatlerinde sınava alınırken zabıt katipliği sınavı için gelenler ise öğlenden sonra yapıldı. Sınavda f ve q klavye kullanacak olan adaylardan sınav süresi olan 3 dakikada minimum 90 kelime yazmaları istendi. Sonuçlara göre 200 kişinin alınacağı açıklandı.