Bu uyarıya dikkat! Kapalı ambalajlardaki içecekleri bardağa dökerek içmek gerekiyor

ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, önceki gün Dimes marka kutu meyve suyu aldı. Oğluna bir bardak vermek için açtı. Ancak şoke uğradı. Çünkü içinden katı bir madde çıkmıştı.Dimes Meyve Suları'nın sahibi Ozan Diren, hemen Ersoylar'ın evine şoförünü göndererek şişeyi aldırdı.Yapılan incelemenin ardından Dimes, şişedeki küfün kullanıcı hatasından kaynaklı olabileceğini açıkladı.Prof. Dr. Özer Ergün ise birçok tüketicinin benzer durumla karşılaştığını vurguladı.ifadesini kullandı.Ersoy, meyve suyu şişesinden çıkan küflü maddeyi sosyal medyadan paylaştı.