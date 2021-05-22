Bu nasıl adalet! "Oğlumun bedeli 5 buçuk yıl mı?"

bilgisayar mühendisliğiokuyan20 yıl önce tatilini geçirdiğiİzmir Foça'da arkadaşıYüksel Şen'in evindebaşından silahla vurulmuşhalde bulundu. Şen, tutuklandı.2002'de beraat etti.Önder GüneysuYargıtay 1.Ceza Dairesi, beraatkararını bozdu. Mahkeme,Şen'e müebbet hapiscezası verdi. Fakat, iyi halve infaz yasası ile birlikte5 buçuk yıl gibi bir süredeçıktı. Baba Önder Güneysuisediye sordu.Yüksel Şen