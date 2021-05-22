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    Bu nasıl adalet! "Oğlumun bedeli 5 buçuk yıl mı?"

    Yüksel Şen, arkadaşı Günhan Güneysu’yu silahla katletti. 5.5 yıl sonra serbest bırakıldı. Baba Önder Güneysu, isyan etti. "Oğlumun bedeli 5 buçuk yıl mı?" diye sordu.

    Bu nasıl adalet
    Danimarka'da bilgisayar mühendisliği okuyan Günhan Güneysu, 20 yıl önce tatilini geçirdiği İzmir Foça'da arkadaşı Yüksel Şen'in evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Şen, tutuklandı. 2002'de beraat etti.


    Önder Güneysu

    Yargıtay 1. Ceza Dairesi, beraat kararını bozdu. Mahkeme, Şen'e müebbet hapis cezası verdi. Fakat, iyi hal ve infaz yasası ile birlikte 5 buçuk yıl gibi bir sürede çıktı. Baba Önder Güneysu ise "Oğlumun bedeli 5 buçuk yıl mı?" diye sordu.


    Yüksel Şen


    Fatih ŞENDİL
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    Haberler Yaşam Bu nasıl adalet! "Oğlumun bedeli 5 buçuk yıl mı?"