Bu nasıl adalet! "Oğlumun bedeli 5 buçuk yıl mı?"

Danimarka'da bilgisayar mühendisliği okuyan Günhan Güneysu, 20 yıl önce tatilini geçirdiği İzmir Foça'da arkadaşı Yüksel Şen'in evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Şen, tutuklandı. 2002'de beraat etti.
Önder Güneysu
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, beraat kararını bozdu. Mahkeme, Şen'e müebbet hapis cezası verdi. Fakat, iyi hal ve infaz yasası ile birlikte 5 buçuk yıl gibi bir sürede çıktı. Baba Önder Güneysu ise "Oğlumun bedeli 5 buçuk yıl mı?" diye sordu.
Yüksel Şen
Fatih ŞENDİL
Önder Güneysu
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, beraat kararını bozdu. Mahkeme, Şen'e müebbet hapis cezası verdi. Fakat, iyi hal ve infaz yasası ile birlikte 5 buçuk yıl gibi bir sürede çıktı. Baba Önder Güneysu ise "Oğlumun bedeli 5 buçuk yıl mı?" diye sordu.
Yüksel Şen
Fatih ŞENDİL