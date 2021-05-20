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    • Yaşam
    • 20.05.2021 09:12
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    • 20.05.2021 09:22
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    'da deniz salyası felaketinden sonra 'de kırmızı renge büründü

    'da özellikle 'nde etkili olan deniz salyası nedeniyle denizin yüzeyi tamamen kaplandı. Deniz salyasının ardından şimdi de kırmızı renge büründü. Koku değişikliği bir yana deredeki kötü kokudan çevredekiler de şikayetçi.

    İHA
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    İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde deniz salyası vakasından sonra şimdi de kırmızıya büründü. Çevrede oturan vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden kırmızı su, bölgede kokuya da neden oldu. Kirlilik nedeniyle avlanamadıklarını söyleyen balıkçılar da yetkililerden çözüm istedi.



    "Balıkçılar ekmek parası kazanamaz hâle geldi"
    Kırmızı su akıntısının dün akşam saatlerinde ortaya çıktığını belirten Balıkçı Ömer Levent Akkor, "Son zamanlarda bu su kirliliği böyle devamlı oluyor. Neden kırmızı olduğunu büyüklere de soruyoruz, son 5-6 senedir böyle.

    Bu zamanlarda muhakkak böyle. Yukarılardan gelen bir pis su mudur bilemiyoruz. Nedir, onu da anlamıyoruz. 20 gün böyle. Ağ atamıyoruz. Ekmek parası kazanamaz hale geldi balıkçılar.

        Dün akşamüzeri başladı yağmurdan sonra. Yağmur yağınca içerinin suyu biraz daha fazlalaştı.

        Fazlalaşınca suyla beraber akıntı dışarı döndü. Dışarı dönünce, bu hâl alıyor. Bu mevsimde böyle oluyor maalesef" diye konuştu.
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        İstanbul'da isyan ettiren görüntü
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