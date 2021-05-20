15 bin TL maaş veriyor ama çırak bile bulamıyor!

Şu anda çırak bulamıyoruz. Bir memur ortalama 4 bin - 4 bin 500 lira maaş alıyor, ama bizim yanımızda yetişen bir çocuk, eğer bu mesleği dört dörtlük yaparsa aylık 15 bin liraya kadar maaş alabiliyor, bu rakam kendini geliştirmesine göre artabilir" diye konuştu.

"30 ÇIRAĞIN 20'Sİ İŞTEN AYRILDI"

Tecrübeli tamirci Emre Köksal, usta olduğundan beri 30 çırağın geldiğini ama 20'sinin işten çeşitli bahanelerle ayrıldıklarını ifade etti. Bazı azimli çocukların da yanında çalıştığını ifade eden Köksal, o çıraklarının hem okuyup hem çalıştıklarını ve şu an iyi yerlere geldiklerini aktardı. Şu anda Eskişehir Küçük Sanayi Sitesi'nde çok az çırağın var olduğunu söyleyen Köksal, gelecekte tüm şehrin işlerine o çırakların bakacağını ifade etti.