Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 19 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Sinem ile Samet Şenel'in yakışıklısı Semih Şenel



Fidannur ile Seçkin Kurt'un prensesi Yağmur Esma



Özkan-Gonca Yücel çiftinin yakışıklısı Ali Karan Yücel



Esra ile Taylan Sayılır'ın yakışıklıları Gökay Arda ve Deniz Tuna

