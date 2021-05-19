Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın vefat ettiği iddia ediliyor. Ancak ünlü şarkıcının durumu hakkında ailesinden ya da yakınlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır.

İşte hayatına dair bilgiler;