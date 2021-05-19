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    • Yaşam
    • 19.05.2021 18:06
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    • 19.05.2021 18:13
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    öldü mü? , kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı

    Son saatlerde sosyal medyada ünlü şarkıcı 'ın hayatını kaybettiği konuşuluyor. Sanatçının yüz binlerce hayranı ise konuşulan bu iddianın doğru olup olmadığını merak ediyor. Peki, Oğuz Yılmaz öldü mü? , kaç yaşında ve nereli? İşte hayatına dair bilgiler...

    Oğuz Yılmaz kimdir? İşte hayatı

    Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın vefat ettiği iddia ediliyor. Ancak ünlü şarkıcının durumu hakkında ailesinden ya da yakınlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

    OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

    1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır.

    İşte hayatına dair bilgiler;

    1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı.

    1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü.

        2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı.

        2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.

        ŞARKILARI

        Gel Yanıma Gel
        Kibar Kız
        Ayaş Yolları
        Dursun
        Tik Tak
        Kaynana
        Tak Zilleri
        Hanımefendi Mi Oldun?
        Arabistan Kızları
        Akşamcı

            Baldız
            Alemci
            Çık Ortaya Gel
            Tırı Vırı
            Sakın
            Gıdı Gıdı Hatçam
            Otuz Beşlik Rakı
            Çok Yalvardım Sana
            Unutma Dostum
            Dilber
            Çekirge
            Yersen
            Usta (Bas bas paraları Leyla'ya)
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