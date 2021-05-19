Kaya tırmanışı için Geyikbayırı'na gelen Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia, kayıplara karıştı

Antalya'ya 1 Mayıs'ta tatile gelen Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia 10 Mayıs'ta ülkesine dönmedi. Ailesi ve arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. 22 yaşındaki genç kızın dönüş uçağına binmediği kamera kayıtlarından belirlenince tatil için geldiği ve kaya tırmanışı yaptığı Geyikbayırı'nda JAK ve UMKE ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Drone desteği ile yapılan 2 günlük aramalarda sonuca ulaşılmadı. Ukraynalı dağcı turist Yana Kryvosheia'vun bulunması için yapılan arama çalışmalarına, ceset arama köpeklerini de katılıyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ise Geyikbayırı bölgesinde her kaya altını bile tek tek kontrol ediyor. Yana'nın telefonun son olarak sinyal verdiği bölgede aramaların sıklaştırılacağını belirten güvenlik güçleri, "Her türlü ihtimali değerlendirerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah sağ salim ulaşırız" diye konuştu.