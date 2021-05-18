Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 18 Mayıs 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 18 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Bilgen Kaya Kerimoğlu'nun ile Semah Kerimoğlu'nun fıstıkları Nesil Kerimoğlu...


    Aysel Kıyak Sündük ile İsmail Sündük'ün prensesleri Amine Gülce Sündük...


    Çiğdem ile Alparslan Yıldız'ın yavruları Göktuğ ve Ülkü...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Minimum enerji maksimum tasarruf
    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 18 Mayıs 2021