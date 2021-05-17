Özbek Khulosa Akramova, 7 bin dolara estetik yaptırdı hayatı kabusa döndü

İzmir'de Özbekistanlı genç kadın, vücudunun daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak isterken tam anlamıyla kâbus yaşadı.

30 yaşındaki Khulosa Akramova'nın yaptırdığı göğüs küçültme, karın gerdirme ve kalça dolgusu estetiği adeta faciaya dönüştü. Göğüsleri göbeğine kadar sarktı.

Karnındaki dikişler, düzensiz şekilde dikildi. Bu nedenle de iltihaplanma oluştu. 7 bin dolar ödeyip iki ay sonra sarkan göğüsler için yeni ameliyat oldu.

'DOKTORDAN ŞİKAYETÇİYİM'

Kalça dolgusu da yaptırdı. Doktor tavsiyesi üzerine bir ay boyunca kalçasının üzerine oturmadı ancak kalça dolgusu da skandalla sonuçlandı. Sol taraftaki silikonu indi. Yaşadığı travmanın ardından sağlığı ve psikolojisi bozulan Akramova sevgilisi tarafından da terk edildi.

Geçirdiği estetik yüzünden giydiği elbise ve kıyafetler olmamaya başlayan kadın, doktordan şikayetçi oldu.

ÖMER ÇETİN