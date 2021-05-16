Dünyaca ünlü orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam'ın kendisini taciz ettiğini öne süren hizmetli ile şoförü hakkında şantaj soruşturması sürdüğü ortaya çıktı. Tacizle suçlanan Yaşlıçam ile eşinin suç duyurusu üzerine açılan soruşturmada, hizmetli Özlem Savut ile şoför Serkan Güner'in evlilik dışı ilişki yaşadığı, iş ahlakına aykırı hareket ettikleri için işten çıkarılınca da sanatçıya şantaj yaptıkları öne sürüldü. Hizmetli ve şoför, yanında çalıştıkları orkestra şefine karşı "şantaj", "kasten yaralama", "ölümle tehdit" ve "hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanmakla" suçlanıyor. Emin Güven Yaşlıçam'ın yakınlarına, "Bana komplo kuruldu. Bu duruma karşı sessiz kalamam. Tüm yasal haklarımı kullanacağım ve bana atıla iftiraları tek tek kanıtlayacağım" dediği iddia edildi.
Emin Güven Yaşlıçam, uluslararası alanda da birçok önemli konserde şeflik yaptı.
FATİH ULAŞ
Emin Güven Yaşlıçam, uluslararası alanda da birçok önemli konserde şeflik yaptı.
FATİH ULAŞ