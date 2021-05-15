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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 15 Mayıs 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 15 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Nevin Eraydın ve Ferdan Bahçevan'ın yakışıklısı Yiğit Bahçevan

    Özlem ile Kazım Güneş'in prensesi Ceylin Güneş

    Sema ile Gündüz Güreş'in fıstıkları Ebrar Nida Güreş

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 15 Mayıs 2021