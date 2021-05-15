Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 15 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Nevin Eraydın ve Ferdan Bahçevan'ın yakışıklısı Yiğit Bahçevan



Özlem ile Kazım Güneş'in prensesi Ceylin Güneş



Sema ile Gündüz Güreş'in fıstıkları Ebrar Nida Güreş



Seda ile Çağtay Turgut'un cimcimesi Simay Turgut

