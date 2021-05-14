Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 14 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Aynur ile Emre Ayağ'ın yakışıklısı Kuzel Emir Ayav



Şengül ile Galip Aydın'ın kuzuları Mehmet Karan Aydın



Hatice ile Turgut Sayılır'ın yakışıklısı Toprak Onat Sayılır



Esra ile İbrahim Duman çiftinin fıstıkları Eylül Duman

