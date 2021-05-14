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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 14 Mayıs 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 14 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Aynur ile Emre Ayağ'ın yakışıklısı Kuzel Emir Ayav

    Şengül ile Galip Aydın'ın kuzuları Mehmet Karan Aydın

    Hatice ile Turgut Sayılır'ın yakışıklısı Toprak Onat Sayılır

    Esra ile İbrahim Duman çiftinin fıstıkları Eylül Duman

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 14 Mayıs 2021