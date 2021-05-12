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    Yer: Adana... Elinde havai fişek patladı kopan parmak parçalarını belediye işçisi buldu

    26 yıl sonra 'e yükselen Adana Demirspor'un şampiyonluk kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan U.T.'nin (32) parmağı koptu. U.T. apar topar hastaneye kaldırılırken kopan parmağın parçaları Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanı Cengiz Balcı tarafından bulunup, iş yerindeki derin dondurucuda muhafaza altına alındı.

    Şansa bak!
    26 yıl sonra 'e yükselen Adana Demirspor'un şampiyonluk kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan U.T.'nin (32) parmağı koptu. U.T. apar topar hastaneye kaldırılırken kopan parmağın parçaları Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanı Cengiz Balcı tarafından bulunup, iş yerindeki derin dondurucuda muhafaza altına alındı. Balcı, yaptığı araştırmayla U.T.'nin tedaviye alındığı hastaneye ulaşıp, parmakları teslim etti. Doktorlar, parçalara zarar gelmediyse yeniden dikileceğini söyledi.
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    Haberler Yaşam Yer: Adana... Elinde havai fişek patladı kopan parmak parçalarını belediye işçisi buldu