Yer: Adana... Elinde havai fişek patladı kopan parmak parçalarını belediye işçisi buldu

26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un şampiyonluk kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan U.T.'nin (32) parmağı koptu. U.T. apar topar hastaneye kaldırılırken kopan parmağın parçaları Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanı Cengiz Balcı tarafından bulunup, iş yerindeki derin dondurucuda muhafaza altına alındı. Balcı, yaptığı araştırmayla U.T.'nin tedaviye alındığı hastaneye ulaşıp, parmakları teslim etti. Doktorlar, parçalara zarar gelmediyse yeniden dikileceğini söyledi.
- Yaşam
- 12.05.2021 Gazete