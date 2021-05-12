Turist promosyonu! 30 milyon kişi bekleniyor...

Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, Rusya ve AB ülkelerinin temmuz ayı itibariyle Türkiye'nin kapısını çalacağını anlattı. Her şey yolunda giderse bu yıl 30 milyon turist ağırlayabileceğini açıkladı. Birçok ülkenin de çeşitli promosyonlarla turist çekmeye çalıştığını vurguladı.
DUBAİ: Almanlar'ın iptal ettiği Oktobersfest'i çölde yapacak.
MALTA: Turiste 200 euro verecek, yarısını otel yarısını tatil esnasında harcama koşulu var.
İTALYA: 'Koronasız bölge' çalışması yapıyor.
YUNANİSTAN: TÜM turizm personelini aşılama sözü verdi.
İSPANYA: 'Biz tam açıldık' diyor
MISIR: Mumyaları naklen yayınla ekranlara taşıyor.
DUBAİ: Almanlar'ın iptal ettiği Oktobersfest'i çölde yapacak.
MALTA: Turiste 200 euro verecek, yarısını otel yarısını tatil esnasında harcama koşulu var.
İTALYA: 'Koronasız bölge' çalışması yapıyor.
YUNANİSTAN: TÜM turizm personelini aşılama sözü verdi.
İSPANYA: 'Biz tam açıldık' diyor
MISIR: Mumyaları naklen yayınla ekranlara taşıyor.