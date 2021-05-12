Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 12 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Annem diyor ki; Bir gülüşüm dünyaya bedelmiş!
Ümran ile Torunay Kement'in yakışıklısı Yiğit Alp Kement
Güzelliğin kitabını yeniden yazmaya geliyorum...
Prenses olmak için kimseye ihtiyacım yok. Zaten kral ile kraliçenin kızıyım.
Ebru ile Mahmut Yalvaç'ın fıstıkları Derin Yalvaç (üstte) ve Duru Yalvaç (allta)
Haberim yokmuş gibi çek baba
Semiha ile Harun Basan'ın yakışıklısı Asaf Basan
Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Annem diyor ki; Bir gülüşüm dünyaya bedelmiş!
Ümran ile Torunay Kement'in yakışıklısı Yiğit Alp Kement
Güzelliğin kitabını yeniden yazmaya geliyorum...
Prenses olmak için kimseye ihtiyacım yok. Zaten kral ile kraliçenin kızıyım.
Ebru ile Mahmut Yalvaç'ın fıstıkları Derin Yalvaç (üstte) ve Duru Yalvaç (allta)
Haberim yokmuş gibi çek baba
Semiha ile Harun Basan'ın yakışıklısı Asaf Basan