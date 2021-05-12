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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 12 Mayıs 2021

    Takvim Gazetesi yazarı 'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 12 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram
    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Annem diyor ki; Bir gülüşüm dünyaya bedelmiş!
    Ümran ile Torunay Kement'in yakışıklısı Yiğit Alp Kement



    Güzelliğin kitabını yeniden yazmaya geliyorum...



    Prenses olmak için kimseye ihtiyacım yok. Zaten kral ile kraliçenin kızıyım.

    Ebru ile 'ın fıstıkları (üstte) ve Duru Yalvaç (allta)



    Haberim yokmuş gibi çek baba
    Semiha ile 'ın yakışıklısı Asaf Basan
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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 12 Mayıs 2021