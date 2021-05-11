Ulaşılan belgelere göre, evli olan F. U. ile Hayriye K. (30) arasındaki ilişki 6 yıla yakın sürdü. Eşi ile evliliği süren U., kiraladığı evde K. ile birlikte yaşamaya başladı. İkili, gelecek planlarını, U.'nun eşinden boşanması üzerine kurdu. Bu nedenle U., sahibi olduğu 4 daireyi K. adına tapuda tescil etti. Bu süreçte K.'ye değişik marka ve model 8 otomobil alan U. 350 bin liralık da altın aldı.

EVİ BOŞALTARAK GİTTİ

Temmuz 2019 başında ise Hayriye K., F. U. ile birlikte yaşadığı evi boşaltarak sırra kadem bastı. F. U., aynı gün polise yaptığı başvuruda "Evde giysilerim dahil her şeyi alıp götürmüş. Götürdükleri arasında benim satın aldığım 150 bin liralık ev eşyası, 50 bin liralık özel eşyam ile 350 bin liralık senet ve çeklerim de vardı. Yine, yeni aldığım mobilyaları da götürerek evi boşaltmış" dedi.