Mersin Adliyesi'nde açılan soruşturma, dava dosyası ve icra takipleri ilginç ayrıntılar içeriyor. Anılan dosyaların birçoğunun açılmasını sağlayan isim, kentte müteahhitlik yapan F. U.
Ulaşılan belgelere göre, evli olan F. U. ile Hayriye K. (30) arasındaki ilişki 6 yıla yakın sürdü. Eşi ile evliliği süren U., kiraladığı evde K. ile birlikte yaşamaya başladı. İkili, gelecek planlarını, U.'nun eşinden boşanması üzerine kurdu. Bu nedenle U., sahibi olduğu 4 daireyi K. adına tapuda tescil etti. Bu süreçte K.'ye değişik marka ve model 8 otomobil alan U. 350 bin liralık da altın aldı.
EVİ BOŞALTARAK GİTTİ
Temmuz 2019 başında ise Hayriye K., F. U. ile birlikte yaşadığı evi boşaltarak sırra kadem bastı. F. U., aynı gün polise yaptığı başvuruda "Evde giysilerim dahil her şeyi alıp götürmüş. Götürdükleri arasında benim satın aldığım 150 bin liralık ev eşyası, 50 bin liralık özel eşyam ile 350 bin liralık senet ve çeklerim de vardı. Yine, yeni aldığım mobilyaları da götürerek evi boşaltmış" dedi.
İKİSİ DE SANIK OLDU
F. U.'nun şikâyeti üzerine Hayriye K. hakkında soruşturma açıldı. K., götürdüğü eşyaların birçoğunun kendisine ait olduğunu öne sürerek "Eşyalar arasında çek veya senet varsa iade ederim" dedi. Soruşturma sürerken ikili arasındaki gerilim de sürdü. Yürütülen soruşturma sonrası K. hakkında "Güveni kötüye kullanma", U. hakkında ise 'Hakaret' suçlaması ile dava açıldı.
4 DAİREYE DE TEDBİR
F. U., evlenme planı yaptığı Hayriye K. adına kaydettiği 4 daire için de mahkemenin yolunu tuttu. Mersin Mezitli'de bulunan dairelerin kendisine ait olduğunu, emaneten K. adına kaydettirdiğini öne süren U., mahkemeden tedbir talep etti. Hürriyet'te yer alan habere göre, Mersin 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, dairelerin 3'üncü kişilere devrine karşı tapulara tedbir koydu. K. ise, söz konusu daireleri kendi kazancı ile aldığını öne sürdü. Ancak, dava dosyasına gelen SGK yazısında ise, Hayriye K.'nin asgari ücretli olduğu bilgisi yer aldı.