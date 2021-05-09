Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Gazetemiz yazarı Lütfi Albayrak bugün köşesinde annelere yer verdi.
Rüzgar Albayrak'ın annesi Ayşen Cengiz Albayrak
Pamir Sanat'ın annesi Handan Sanat
Su Gülas'ın annesi Sinem Budun Gülas
Arsima ile Arte Özçakmak'ın annesi Fatma Songül Öztabak
Yaman ve Elif'in annesi Seda Talaş Zabihi
Irmak Vural'ın annesi Hande Vural
Leyla İle Ömer'in annesi Özlem Yılmaz Küçük
Toprak Turhan'ın annesi Songül Turhan
Can Tunçdağ'ın annesi Canan Gönül Tunçdağ
Defne Gönül'ün annesi Mediha Albayrak Gönül
Doruk Kutluay'ın annesi Derya Surat Kutluay
Mert ve Tuana'nın annesi Reyhan Altıparmak
Barış Genç ve annesi Ayşenur Öztabak Genç
Dila Keklikçi'nin annesi Dilek Keklikçi
Deniz ile Atlas'ın annesi Nur Çarkacı Abama
Timucin ve Zeynep'in annesi İlknur Ulu