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    Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun

    Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Gazetemiz yazarı Lütfi Albayrak bugün köşesinde annelere yer verdi.

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Gazetemiz yazarı Lütfi Albayrak bugün köşesinde annelere yer verdi.


    Rüzgar Albayrak'ın annesi Ayşen Cengiz Albayrak


    Pamir Sanat'ın annesi Handan Sanat


    Su Gülas'ın annesi Sinem Budun Gülas


    Arsima ile Arte Özçakmak'ın annesi Fatma Songül Öztabak


    Yaman ve Elif'in annesi Seda Talaş Zabihi


    Irmak Vural'ın annesi Hande Vural


    Leyla İle Ömer'in annesi Özlem Yılmaz Küçük


    Toprak Turhan'ın annesi Songül Turhan


    Can Tunçdağ'ın annesi Canan Gönül Tunçdağ


    Defne Gönül'ün annesi Mediha Albayrak Gönül


    Doruk Kutluay'ın annesi Derya Surat Kutluay


    Mert ve Tuana'nın annesi Reyhan Altıparmak


    Barış Genç ve annesi Ayşenur Öztabak Genç


    Dila Keklikçi'nin annesi Dilek Keklikçi


    Deniz ile Atlas'ın annesi Nur Çarkacı Abama


    Timucin ve Zeynep'in annesi İlknur Ulu

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    Haberler Yaşam Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun