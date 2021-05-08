Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 8 Mayıs 2021

Kidstagram isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Berrak ile Yunus Türkmen'in yakışıklısı Yusuf Efe Türkmen





Özge ile Eyüp Yurtseven çiftinin prensesleri Melek Mila Yurtseven





Emine ile Osman Berber'in yakışıklısı Ömer Eyüp





Aydan ile Mehmet Akdere'nin yakışıklıları Emir Rüzgar

