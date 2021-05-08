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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 8 Mayıs 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 8 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    Kidstagram isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Berrak ile Yunus Türkmen'in yakışıklısı Yusuf Efe Türkmen


    Özge ile Eyüp Yurtseven çiftinin prensesleri Melek Mila Yurtseven


    Emine ile Osman Berber'in yakışıklısı Ömer Eyüp


    Aydan ile Mehmet Akdere'nin yakışıklıları Emir Rüzgar

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 8 Mayıs 2021