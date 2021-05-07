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    19 yıllık mucize! Robot yardımıyla yürüdü...

    Profesyonel dağ bisikletçisi (46), 2002 yılında 'da bir tepenin üzerinden 17 metre atlarken kaza geçirdi. Omurgasında kırıklar meydana geldi. Belden aşağı felçli olan Rasouli, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Rasouli, 19 yıl sonra robot yardımıyla yürüdü

    19 yıllık mucize
    Profesyonel dağ bisikletçisi Alman Tarek Rasouli (46), 2002 yılında 'da bir tepenin üzerinden 17 metre atlarken kaza geçirdi. Omurgasında kırıklar meydana geldi. Belden aşağı felçli olan Rasouli, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

    19 yıl sonra hayali gerçek oldu. Bir robot yardımıyla yürümeyi başardı. Geçmişte şamponluklar yaşamış olan başarılı sporcu, 'taki yardım maratonuna katılmak istediğini söyledi. "Kaza beni daha da güçlendirdi" dedi.



    Rasouli, yeniden dünyaya geldi.
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    Haberler Yaşam 19 yıllık mucize! Robot yardımıyla yürüdü...