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    • Yaşam
    • 06.05.2021 10:49
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    • 06.05.2021 11:14
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    SON DAKİKA: 'nda bir bina çöktü

    Son dakika haberleri... Sümer Mahallesi'nde daha önce boşaltılan bina çöktü. Ekipler bölgeye sevk edildi. Çöken binanın altında çok sayıda araç kaldı. İlk gelen bilgilere göre olayda can kaybı ve yaralı yok.

    DHA
    Zeytinburnu'nda bina çöktü

    İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde boşaltılan 5 katlı bina çöktü. İlk gelen bilgilere göre olayda can kaybı ise yok.

    Dün gece binanın kolonlarından ses gelince bina sakinleri acil olarak tahliye edilmişti.

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    Çöken binanın altında kalan bazı araçlar zarar görürken, enkazda çalışma başlatıldı.

    İLK KARELER

    Oluşan enkaz sonrası bölgeden ilk kareler de geldi.

    İşte Zeytinburnu'da çöken binanın enkazından ilk kareler

    BİNANIN ÇÖKME ANI

    Binanın çökme anının görüntüsü de amatör kameraya yansıdı.
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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda bir bina çöktü