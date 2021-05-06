İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde boşaltılan 5 katlı bina çöktü. İlk gelen bilgilere göre olayda can kaybı ise yok.
Dün gece binanın kolonlarından ses gelince bina sakinleri acil olarak tahliye edilmişti.
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Çöken binanın altında kalan bazı araçlar zarar görürken, enkazda çalışma başlatıldı.
İLK KARELER
Oluşan enkaz sonrası bölgeden ilk kareler de geldi.
İşte Zeytinburnu'da çöken binanın enkazından ilk kareler
BİNANIN ÇÖKME ANI
Binanın çökme anının görüntüsü de amatör kameraya yansıdı.