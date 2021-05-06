Antalya'da çekilen kareler, pes dedirtti (Yaşam haberleri)

ŞELALE SUSTU!

Zimbabve'deki dünyaca ünlü Victoria Şelalesi, 2019'da aşırı kuraklıktan dolayı can çekişmeye başladı. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ve Gürleyen Duman olarak adlandırılan şelalenin kuruduğu haberi, ülke turizmini de sarstı. Kuraklığın tarımsal üretimi vurması nedeniyle, bölge genelinde gıda yardımına duyulan ihtiyaç da arttı. Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu ise bu durumu "İklim değişikliğinin çevreye neler yaptığını gösteren sert bir hatırlatma" olarak anlattı.