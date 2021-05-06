Antalya'da çekilen kareler, pes dedirtti (Yaşam haberleri)

Antalya'da çekilen kareler, pes dedirtti. Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Şehir eşkıyası, yol kenarında yürüyen bir kadını aracıyla dakikalarca takip etti. Ardından arabadan inerek yolunu kestiği kadının üzerine yürüdü ve zorla otomobile bindirmek istedi. Çevredeki sürücülerin kadına yardım etmemesi ise dikkat çekti. Bu sırada görüntülendiğini anlayan adam, aracına binerek olay yerini terk etti.
149.7 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 149 milyon 761 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 149 bin 772'şer lira, 4 bilenler 2 bin 252'şer lira, 3 bilenler 121'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.
608 BİN LİRA DEVRETTİ
5+1 bilen olmayınca 608 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 971'er lira, 4+1 bilenler 553'er lira, 4 bilenler 47'şer lira, 3+1 bilenler 26'şar lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.