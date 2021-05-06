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    Antalya'da çekilen kareler, pes dedirtti (Yaşam haberleri)

    Antalya'da çekilen kareler, pes dedirtti. Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Şehir eşkıyası, yol kenarında yürüyen bir kadını aracıyla dakikalarca takip etti. Ardından arabadan inerek yolunu kestiği kadının üzerine yürüdü ve zorla otomobile bindirmek istedi. Çevredeki sürücülerin kadına yardım etmemesi ise dikkat çekti. Bu sırada görüntülendiğini anlayan adam, aracına binerek olay yerini terk etti.

    Şehir eşkıyası

    Antalya'da çekilen kareler, pes dedirtti. Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Şehir eşkıyası, yol kenarında yürüyen bir kadını aracıyla dakikalarca takip etti. Ardından arabadan inerek yolunu kestiği kadının üzerine yürüdü ve zorla otomobile bindirmek istedi. Çevredeki sürücülerin kadına yardım etmemesi ise dikkat çekti. Bu sırada görüntülendiğini anlayan adam, aracına binerek olay yerini terk etti.

    149.7 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 149 milyon 761 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 149 bin 772'şer lira, 4 bilenler 2 bin 252'şer lira, 3 bilenler 121'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

    608 BİN LİRA DEVRETTİ
    5+1 bilen olmayınca 608 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 971'er lira, 4+1 bilenler 553'er lira, 4 bilenler 47'şer lira, 3+1 bilenler 26'şar lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

        KANIMIZ DONDU
        İstanbul Sancaktepe sakinleri, dün sabah köprünün demir korkuluklarına asılmış bir erkek cesedi fark etti. Polis, 30 yaşlarında olduğu belirlenen cesedin boynunun kırık olduğunu belirledi. Polis, olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırıyor.

        FLOBİNGO!
        Günün         en güzel haberi Manisa Salihli'den geldi. Ayakları yanan flamingo emekli sınıf öğretmeni İsmail Kocamaz tarafından sahiplenildi. Kocamaz, tedavi ettiği kuşun yürümesi için hortumlardan bir aparat geliştirdi. Flamingonun yeni ayaklarıyla attığı ilk adım herkesi sevindirdi.

        ŞELALE SUSTU!
        Zimbabve'deki         dünyaca ünlü Victoria Şelalesi, 2019'da aşırı kuraklıktan dolayı can çekişmeye başladı. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ve Gürleyen Duman olarak adlandırılan şelalenin kuruduğu haberi, ülke turizmini de sarstı. Kuraklığın tarımsal üretimi vurması nedeniyle, bölge genelinde gıda yardımına duyulan ihtiyaç da arttı. Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu ise bu durumu "İklim değişikliğinin çevreye neler yaptığını gösteren sert bir hatırlatma" olarak anlattı.

            BAŞ BELASI!
            Antalya            'da, maske takmasını isteyen kadın polise sözlü tacizde bulunan Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34), serbest bırakıldı. Ama o yine maskesiz sokağa çıktı. Ekipler tarafından uyarılan Solovjovs, inatla maske takmadı. Kimlik ve pasaport ibrazında da bulunmadı. Bağırıp hakaretler etmeye başladı. Zorluk çıkartınca kelepçelenip gözaltına alındı. Polis, güçlükle maske taktığı İngiliz gence, idari ve adli işlem uyguladı.

            NOFAKA!
            Lojistik şirketi Barsan Global'in sahibi Kamil Barlın, 9 yıl önce evliliğini bitirdi. 1 milyon lira da tazminat ödedi. 29 yıllık eşi Nesrin Hanım ise aylık 12 bin liralık nafakayı beğenmedi. Ayda 70 bin lira ödenmesini istedi.
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            Beyin takımı!
            Haberler Yaşam Antalya'da çekilen kareler, pes dedirtti (Yaşam haberleri)