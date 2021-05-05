Üç yaşındaki kız, babası annesini öldürünce ortada kaldı! Küçük kızı dava açıp anneannesi aldı! (Yaşam haberleri)

BU ÖPÜCÜK CİNSEL SALDIRI

ABD'nin California eyaletinde Anaheim şehrindeki ünlü eğlence parkı Disneyland, Coronavirüs salgını nedeniyle bir yıl kapalı kaldıktan sonra cuma günü tekrar açıldı. Dünyaca ünlü eğlence parkında, 1937 yapımı Walt Disney çizgi filmi "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler"in bir platformu da yer aldı. Platforma prensin uyuyan Pamuk Prenses'i öptüğü bölüm eklendi. Ama buna itiraz geldi. Uzmanlar, prensin izin almadan Pamuk Prenses'i öpmesinin bir cinsel saldırı olduğunu söyledi. Tepkilerde "Disneyland'ın bu kadar tartışmalı bir bölümü ısrarla eğlence parkına eklemesini anlamıyoruz" denildi.