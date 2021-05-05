Üç yaşındaki kız, babası annesini öldürünce ortada kaldı! Küçük kızı dava açıp anneannesi aldı! (Yaşam haberleri)

İstanbul Avcılar'da Ercan Akkaş (43), imam nikahıyla yaşadığı Seda Kurt'u (41) öldürüp sırra kadem bastı. Çiftin 3 yaşındaki kızları H.S ortada kaldı. 18 yıl önce kayıplara karışan Özcan Kurt'un üzerine kayıtlı olan küçük kız için anneanne Bedia Akar, hukuk savaşı başlattı.
Akar, torununun vasiliğini almak üzerine Küçükçekmece 2'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Kızının nikahlı eşi Özcan Kurt hakkında alınan "Kayıp" kararını da mahkemeye delil olarak sundu.
Hakim, küçük kıza, 18 yaşına gelene kadar anneanne Bedia Akar'ı vasi tayin etti. Halen kırmızı bülten ile aranan ve gıyabında Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Ercan Akkaş'ın bir an önce yakalanmasını isteyen Akar, "Kızımın katilinin elini kolunu sallayarak ortada dolaşmasını kabullenemiyorum" dedi.