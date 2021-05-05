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    Üç yaşındaki kız, babası annesini öldürünce ortada kaldı! Küçük kızı dava açıp anneannesi aldı! (Yaşam haberleri)

    'da (43), imam nikahıyla yaşadığı 'u (41) öldürüp sırra kadem bastı. Çiftin 3 yaşındaki kızları H.S ortada kaldı. 18 yıl önce kayıplara karışan 'un üzerine kayıtlı olan küçük kız için anneanne Bedia Akar, hukuk savaşı başlattı. Akar, torununun vasiliğini almak üzerine Küçükçekmece 2'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı

    Baba dava!

    İstanbul Avcılar'da Ercan Akkaş (43), imam nikahıyla yaşadığı Seda Kurt'u (41) öldürüp sırra kadem bastı. Çiftin 3 yaşındaki kızları H.S ortada kaldı. 18 yıl önce kayıplara karışan Özcan Kurt'un üzerine kayıtlı olan küçük kız için anneanne Bedia Akar, hukuk savaşı başlattı.

    Akar, torununun vasiliğini almak üzerine Küçükçekmece 2'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Kızının nikahlı eşi Özcan Kurt hakkında alınan "Kayıp" kararını da mahkemeye delil olarak sundu.

    Hakim, küçük kıza, 18 yaşına gelene kadar anneanne Bedia Akar'ı vasi tayin etti. Halen kırmızı bülten ile aranan ve gıyabında Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Ercan Akkaş'ın bir an önce yakalanmasını isteyen Akar, "Kızımın katilinin elini kolunu sallayarak ortada dolaşmasını kabullenemiyorum" dedi.

        YASAK AŞKIN ALTINDAN CİNAYET ÇIKTI
        Esra Erol'da programına başvuran Şerif Okul, eşi Nazlı'nın kaybolduğunu belirtti. Esra Erol ve ekibinin bulduğu Nazlı Okul, canlı yayına çıktı. Eşinden dayak yediğini iddia eden genç kadın, "Cüneyt Durmuş'a kaçtım" dedi. Durmuş'un ayrı yaşadığı eşi telefonla katıldığı programda, "Cüneyt 2013 yılında beni taciz eden adamı öldürdü. Cüneyt'le yeni konuştum, beni sevdiğini söyledi" dedi. Stüdyoya Nazlı Okul ile birlikte gelen ancak canlı yayına çıkmayan Durmuş, "Ben karımı seviyorum, doğru söylüyor" diyerek stüdyodan kaçtı.

        BU ÖPÜCÜK CİNSEL SALDIRI
        ABD'nin California eyaletinde Anaheim şehrindeki ünlü eğlence parkı Disneyland, Coronavirüs salgını nedeniyle bir yıl kapalı kaldıktan sonra cuma günü tekrar açıldı. Dünyaca ünlü eğlence parkında, 1937 yapımı Walt Disney çizgi filmi "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler"in bir platformu da yer aldı. Platforma prensin uyuyan Pamuk Prenses'i öptüğü bölüm eklendi. Ama buna itiraz geldi. Uzmanlar, prensin izin almadan Pamuk Prenses'i öpmesinin bir cinsel saldırı olduğunu söyledi. Tepkilerde "Disneyland'ın bu kadar tartışmalı bir bölümü ısrarla eğlence parkına eklemesini anlamıyoruz" denildi.

        CAN DOSTUNU ARIYOR
        İstanbul        'da Gürkan Can'ın 10 yaşındaki 'Badi' isimli köpeği kayıplara karıştı. Tüm aramalarına rağmen köpeğini bulama-yan Can, sosyal medya hesabından Badi'yi bulanı ödüllendireceğini açıkladı: Onu ticari amaçlı alanlar sonuç alamaz. O bizim evladımız.
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        Haberler Yaşam Üç yaşındaki kız, babası annesini öldürünce ortada kaldı! Küçük kızı dava açıp anneannesi aldı! (Yaşam haberleri)