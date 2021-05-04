Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 4 Mayıs 2021

    yazarı 'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 4 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Nazlı ile Nihat Fatih Şenverdi'nin Kızları Fatma İkram Şanverdi


    Sibel ile Hakan Gören'in yakışıklısı n


    Ayşenur Öztabak Genç ile Erdinç Genç'in yakışıklısı


    Sibel ve Halis Öztürk'ün ikizleri ve

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Memura-emekliye çifte zam çıktı
    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 4 Mayıs 2021