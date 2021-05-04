Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 4 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Nazlı ile Nihat Fatih Şenverdi'nin Kızları Fatma İkram Şanverdi





Sibel ile Hakan Gören'in yakışıklısı Kerem Gören





Ayşenur Öztabak Genç ile Erdinç Genç'in yakışıklısı Barış Genç





Sibel ve Halis Öztürk'ün ikizleri Umut ve Mert Öztürk

