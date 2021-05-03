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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 3 Mayıs 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 3 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram
    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Bu bayram benim bayramım olsun
    Ayni ile Ahmet Karakoç'un yakışıklısı Alperen Karakoç. Bu yakışıklımız SMA hastası yardımlarımızla onun bayramı olsun. Sma_alperennefesalacak Instgram hesabı. VALİLİK İZİNLİ 1 süt 50 TL / 5€ TEB İban: TR14 0003 2000 0000 0087 9858 47
    Alıcı: AHMET KARAKOÇ (Valiliğin belirlemiş olduğu heyetten yetkili isim) Açıklamaya 'Alperen' yazmanız yeterli...



    Bana hiç bir şey olmaz kapı gibi abim var
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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 3 Mayıs 2021