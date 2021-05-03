Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 3 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Bu bayram benim bayramım olsun
Ayni ile Ahmet Karakoç'un yakışıklısı Alperen Karakoç. Bu yakışıklımız SMA hastası yardımlarımızla onun bayramı olsun. Sma_alperennefesalacak Instgram hesabı. VALİLİK İZİNLİ 1 süt 50 TL / 5€ TEB İban: TR14 0003 2000 0000 0087 9858 47
Alıcı: AHMET KARAKOÇ (Valiliğin belirlemiş olduğu heyetten yetkili isim) Açıklamaya 'Alperen' yazmanız yeterli...
Bana hiç bir şey olmaz kapı gibi abim var
Fatma ile Mehmet Bayram çiftinin çocukları Zeynep ve Ali Ozan
Ben Kolcular'ın Elsa'sıyım
Gamze ile Korhan Kolcu'nun güzelleri Zeynep Kolcu
Dünyanın en şanslı kardeşi benim. Dünyanın en güçlü ablası bende
Şeyda ile Mehmet Ataş'ın kızları İlayda ve İrem Ataş
Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Bu bayram benim bayramım olsun
Ayni ile Ahmet Karakoç'un yakışıklısı Alperen Karakoç. Bu yakışıklımız SMA hastası yardımlarımızla onun bayramı olsun. Sma_alperennefesalacak Instgram hesabı. VALİLİK İZİNLİ 1 süt 50 TL / 5€ TEB İban: TR14 0003 2000 0000 0087 9858 47
Alıcı: AHMET KARAKOÇ (Valiliğin belirlemiş olduğu heyetten yetkili isim) Açıklamaya 'Alperen' yazmanız yeterli...
Bana hiç bir şey olmaz kapı gibi abim var
Fatma ile Mehmet Bayram çiftinin çocukları Zeynep ve Ali Ozan
Ben Kolcular'ın Elsa'sıyım
Gamze ile Korhan Kolcu'nun güzelleri Zeynep Kolcu
Dünyanın en şanslı kardeşi benim. Dünyanın en güçlü ablası bende
Şeyda ile Mehmet Ataş'ın kızları İlayda ve İrem Ataş