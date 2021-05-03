'Işıl'dayan yıldız: Okumayı öğrenmeden önce notaları öğrendi

Antalya'da dünyaya gelen 18 yaşındaki piyanist Elif Işıl Karakaş, 8 yaşında konserlere başladı. Birçok uluslararası festivalde birinci olan Elif, eğitimine devam ettiği ABD'de müzik dehası olarak listeye girdi. İngilizce'nin yanı sıra Almanca ve Rusça bilen Elif, müziğin yanı sıra şiir ve resim alanında ödülleri topladı. Satranç, yüzme, optimist ve yelken sporlarındaki dereceleri ile de Türkiye'nin gururu olmaya devam etti. Houston foodbank, Şehir Kütüphanesi, çocuk hastaları gibi kuruluşlarda da gönüllü olarak çalışan Elif'i, ABD'de gazete ve televizyonlar da yakından takip etti. Sosyal sorumluluk projeleri, örnek gösterildi.
TAKVİM okurları için mektup yazan Karakaş, "Kendimi bildim bileli piyano çalıyorum. Okuma yazma öğrenmeden önce müziğin alfabesi olan notaları öğrendim. 10 yaşından beri nota ve tarihi araştırmaları yapabilmek için Rusça ve Almanca dersleri almaya devam ediyorum. Müziği dünyanın her yerine yaymak, herkes ile paylaşmak istiyorum" dedi.
Elif Işıl Karataş: Devletimizden bir ricam var. Güzel sanatların her alanında özel yetenekli çocukların belirlenip devlet bursuyla yurt dışında eğitim görmelerine olanak verilsin.
Rice Üniversitesi'nde Prof. Dr. Robert Roux'dan piyona dersleri alan genç yetenek Elif Işıl Karataş, "Müziğin yanında yazmak, okumak, resim yapmak, yüzmek beni ruhen ve bedenen besleyen aktiviteler" dedi.
TAKVİM okurları için mektup yazan Karakaş, "Kendimi bildim bileli piyano çalıyorum. Okuma yazma öğrenmeden önce müziğin alfabesi olan notaları öğrendim. 10 yaşından beri nota ve tarihi araştırmaları yapabilmek için Rusça ve Almanca dersleri almaya devam ediyorum. Müziği dünyanın her yerine yaymak, herkes ile paylaşmak istiyorum" dedi.
Elif Işıl Karataş: Devletimizden bir ricam var. Güzel sanatların her alanında özel yetenekli çocukların belirlenip devlet bursuyla yurt dışında eğitim görmelerine olanak verilsin.
Rice Üniversitesi'nde Prof. Dr. Robert Roux'dan piyona dersleri alan genç yetenek Elif Işıl Karataş, "Müziğin yanında yazmak, okumak, resim yapmak, yüzmek beni ruhen ve bedenen besleyen aktiviteler" dedi.