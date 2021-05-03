İş adamı, evlilik vaadine kandığı kadına 1.5 yılda 328 bin lira kaptırdı

İstanbullu işadamı Aydın Efe, yaklaşık 1.5 sene önce yeğenine ev satın almak için gittiği Tekirdağ'da emlakçı Nilay P. ile tanıştı. Görüşmeye başlayan ikili bir süre sonra sevgili olarak ilişki yaşamaya başladı.
Nilay P, Efe'den 1.5 sene içerisinde farklı gün ve miktarlarda evlenme vaadiyle toplamda 328 bin lira aldı. Süreç içerisinde Nilay P, Efe'nin görüşme taleplerini reddetmeye başladı. Kadının hal ve hareketlerinden şüphelenen Efe, P'ye verdiği otomobildeki GPS'den kadının yerini buldu. Kadının bir otelde olduğunu tespit eden işadamı, başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendi.
Dolandırıldığı iddiasıyla avukatıyla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
Nilay P, Efe'den 1.5 sene içerisinde farklı gün ve miktarlarda evlenme vaadiyle toplamda 328 bin lira aldı. Süreç içerisinde Nilay P, Efe'nin görüşme taleplerini reddetmeye başladı. Kadının hal ve hareketlerinden şüphelenen Efe, P'ye verdiği otomobildeki GPS'den kadının yerini buldu. Kadının bir otelde olduğunu tespit eden işadamı, başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendi.
Dolandırıldığı iddiasıyla avukatıyla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.