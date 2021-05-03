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    İş adamı, evlilik vaadine kandığı kadına 1.5 yılda 328 bin lira kaptırdı

    İşadamı , ev almak için gittiği ’da emlakçılık yapan Nilay P.’yle tanıştı. Kadının kandı. 1.5 yılda 328 bin lira kaptırdı. Dolandırıldığı iddiasıyla avukatıyla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

    Aydınlıktan karanlığa!
    İstanbullu işadamı Aydın Efe, yaklaşık 1.5 sene önce yeğenine ev satın almak için gittiği 'da emlakçı Nilay P. ile tanıştı. Görüşmeye başlayan ikili bir süre sonra sevgili olarak ilişki yaşamaya başladı.



    Nilay P, Efe'den 1.5 sene içerisinde farklı gün ve miktarlarda evlenme vaadiyle toplamda 328 bin lira aldı. Süreç içerisinde Nilay P, Efe'nin görüşme taleplerini reddetmeye başladı. Kadının hal ve hareketlerinden şüphelenen Efe, P'ye verdiği otomobildeki GPS'den kadının yerini buldu. Kadının bir otelde olduğunu tespit eden işadamı, başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendi.

    Dolandırıldığı iddiasıyla avukatıyla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

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    Haberler Yaşam İş adamı, evlilik vaadine kandığı kadına 1.5 yılda 328 bin lira kaptırdı