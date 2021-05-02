Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 2 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Kübra ile Berkan Gökalp'ın yakışıklısı Arthur Berk Gökalp





Çınar ile Samet Çetin'in yakışıklısı Uraz Ali Çetin





Hafize ile Korkut Soylu'nun yakışıklısı Peker Tuna Soylu

Dilara ile Ömer Genç'in yakışıklısı Seza Aslan

