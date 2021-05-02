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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 2 Mayıs 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 2 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Kübra ile Berkan Gökalp'ın yakışıklısı Arthur Berk Gökalp


    Çınar ile Samet Çetin'in yakışıklısı Uraz Ali Çetin


    Hafize ile Korkut Soylu'nun yakışıklısı Peker Tuna Soylu

    Dilara ile Ömer Genç'in yakışıklısı Seza Aslan

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 2 Mayıs 2021