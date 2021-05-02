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    'da bir hastanede iki cenaze, nakil sırasında karıştırıldı: Annem nerede mağdur olduk

    ’da bir hastanede isimleri aynı soyisimleri farklı olan iki cenaze, nakil sırasında karıştırıldı. lı kişinin cenazesi ’e, Siirtli kişinin cenazesi ise Sakarya’ya yollandı.

    Nakilen skandal

    İstanbul Küçükçekmece'de nüfusuna kayıtlı olan Gurbet Dadan (60), özel bir hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 'daki defin işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla Siirt'e gönderildi.

    'nde yakınlarının cenazesini bekleyenler, gördükleri manzara karşısında şaşkına uğradı.

    2 gün önce vefat eden Dadan ile birlikte aynı hastanede 4 kişi daha vefat edince, Gurbet Dadan'ın cenazesi aynı isimli kişinin cenazesi ile karıştırıldığı ortaya çıktı.

    Dadan'ın cenazesi 'ya, Sakaryalı kişinin cenazesi ise Siirt'e gönderildi. Defin işlemleri yarıda kaldı. Aileler, isyan etti.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da bir hastanede iki cenaze, nakil sırasında karıştırıldı: Annem nerede mağdur olduk