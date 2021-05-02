İstanbul Küçükçekmece'de Siirt nüfusuna kayıtlı olan Gurbet Dadan (60), özel bir hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul'daki defin işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla Siirt'e gönderildi.

Çarşı Camii'nde yakınlarının cenazesini bekleyenler, gördükleri manzara karşısında şaşkına uğradı.

2 gün önce vefat eden Dadan ile birlikte aynı hastanede 4 kişi daha vefat edince, Gurbet Dadan'ın cenazesi aynı isimli kişinin cenazesi ile karıştırıldığı ortaya çıktı.

Dadan'ın cenazesi Sakarya'ya, Sakaryalı kişinin cenazesi ise Siirt'e gönderildi. Defin işlemleri yarıda kaldı. Aileler, isyan etti.