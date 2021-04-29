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    Kimlik bunalımı! Yıllardır adliye koridorlarından kurtulamadı

    'da kimliğini kaybeden 65 yaşındaki çiftçi, adına kurulan şirketler ve çekilen krediler yüzünden 14 yıldır adliye koridorlarından kurtulamadı.

    Kimlik bunalımı
    Erzincan'ın köyünde yaşayan Hüseyin Bulut (65), 14 yıl önce kimliğini kaybetti. Adına 'nin dört bir yanında şirketler açılan ve krediler çekilen Bulut, evine gelen mahkeme celbi ile şoke girdi. Köyünden yalnızca iki kez ayrıldığını ifade eden Hüseyin Bulut, "Adıma açılan şirketler, krediler kullanmış, şahıslardan borç almış. 14 yıldır, 61 dava ile uğraşıyorum. 91 günde cezaevinde kaldım. Şeker hastasıydım. İki yıl önce akciğer kanseri olduğumu öğrendim. Adıma kurulan hayali şirketler nedeniyle devletimizden yardım da alamıyorum" diye dert yandı.
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    Haberler Yaşam Kimlik bunalımı! Yıllardır adliye koridorlarından kurtulamadı