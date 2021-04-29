Kimlik bunalımı! Yıllardır adliye koridorlarından kurtulamadı

Erzincan'ın Sazlıpınar köyünde yaşayan Hüseyin Bulut (65), 14 yıl önce kimliğini kaybetti. Adına Türkiye'nin dört bir yanında şirketler açılan ve krediler çekilen Bulut, evine gelen mahkeme celbi ile şoke girdi. Köyünden yalnızca iki kez ayrıldığını ifade eden Hüseyin Bulut, "Adıma açılan şirketler, krediler kullanmış, şahıslardan borç almış. 14 yıldır, 61 dava ile uğraşıyorum. 91 günde cezaevinde kaldım. Şeker hastasıydım. İki yıl önce akciğer kanseri olduğumu öğrendim. Adıma kurulan hayali şirketler nedeniyle devletimizden yardım da alamıyorum" diye dert yandı.
- Yaşam
- 29.04.2021 Gazete