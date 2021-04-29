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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 29 Nisan 2021

    Takvim Gazetesi yazarı 'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 29 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram
    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Doğum günlerinin en güzel yanı pasta yemek
    Ebru ile 'ın kızları Masal ve Mina Almila



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    Âlim ve 'in kızı Miray ve oğlu Eymen



    Boşuna heveslenmeyin bu senenin rengi siyah-beyaz
    Gündüz ve 'nun güzel kızları



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    Merve ile Muhammed Güneroğlu'nun tatlış kızları Duru Güneroğlu



    Doğuştan prensesim ben
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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 29 Nisan 2021