Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 29 Nisan 2021

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Doğum günlerinin en güzel yanı pasta yemek
Ebru ile Ömer Aldoğan'ın kızları Masal ve Mina Almila
5 çayımız meşhurdur bizim
Âlim ve Ebru Şimşek'in kızı Miray ve oğlu Eymen
Boşuna heveslenmeyin bu senenin rengi siyah-beyaz
Gündüz ve Fulya Barutçu'nun güzel kızları Defne Barutçu
Yimağını yidin mi guzuuum?
Merve ile Muhammed Güneroğlu'nun tatlış kızları Duru Güneroğlu
Doğuştan prensesim ben
Fatoş ile Birkan Esen'in kızları Eslem Esen
Doğum günlerinin en güzel yanı pasta yemek
Ebru ile Ömer Aldoğan'ın kızları Masal ve Mina Almila
5 çayımız meşhurdur bizim
Âlim ve Ebru Şimşek'in kızı Miray ve oğlu Eymen
Boşuna heveslenmeyin bu senenin rengi siyah-beyaz
Gündüz ve Fulya Barutçu'nun güzel kızları Defne Barutçu
Yimağını yidin mi guzuuum?
Merve ile Muhammed Güneroğlu'nun tatlış kızları Duru Güneroğlu
Doğuştan prensesim ben
Fatoş ile Birkan Esen'in kızları Eslem Esen