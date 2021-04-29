Bill Gates'in önce Kastamonu'da, ardından da Trakya'da tarım arazisi aldığı iddia edildi. Araştırmalarda 'Gates' adına tapu kaydına rastlanılmasa da fırsatçılar harekete geçti. Pek çok Avrupa ülkesinde, Trakya'dan arazi satmaya başladı.
Şehir planlamacısı Namık Kemal Döleneken, "Bill Gates'e komşu olacaksınız, 8 bin euro'ya parsel satıyoruz diye paralarını alıyorlar" dedi. Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Microsoft'un kurucusu Gates'in Trakya'da 22 bin dönüm tarım arazisi aldığı söylentisi, bölgeye ilgili artırdı.
Şehir planlamacısı Namık Kemal Döleneken, "Bill Gates'e komşu olacaksınız, 8 bin euro'ya parsel satıyoruz diye paralarını alıyorlar" dedi. Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Microsoft'un kurucusu Gates'in Trakya'da 22 bin dönüm tarım arazisi aldığı söylentisi, bölgeye ilgili artırdı.