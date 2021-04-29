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    Fısıltı emlak! Trakya'daki arsa satışlarında '' etkisi...

    'in önce 'da, ardından da Trakya'da tarım arazisi aldığı iddia edildi. Araştırmalarda 'Gates' adına tapu kaydına rastlanılmasa da fırsatçılar harekete geçti. Pek çok ülkesinde, Trakya'dan arazi satmaya başladı.

    Fısıltı emlak
    Bill Gates'in önce 'da, ardından da Trakya'da tarım arazisi aldığı iddia edildi. Araştırmalarda 'Gates' adına tapu kaydına rastlanılmasa da fırsatçılar harekete geçti. Pek çok ülkesinde, Trakya'dan arazi satmaya başladı.




    Şehir planlamacısı Namık Kemal Döleneken, "'e komşu olacaksınız, 8 bin euro'ya parsel satıyoruz diye paralarını alıyorlar" dedi. Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Şube Başkanı Aytaç Feda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.




    Microsoft'un kurucusu Gates'in Trakya'da 22 bin dönüm tarım arazisi aldığı söylentisi, bölgeye ilgili artırdı.

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    Haberler Yaşam Fısıltı emlak! Trakya'daki arsa satışlarında 'Bill Gates' etkisi...