Altıeylül’de her gün 471 kişiye sıcak yemek

Balıkesir Altıeylül Belediyesi bünyesindeki Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM) yılın 12 ayında olduğu gibi mübarek Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. ALGEM marifetiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarla birlikte evlerinden çıkamayan yaşlıların evlerine sıcak yemek servisi yapan Altıeylül Belediyesi ilçede ihtiyaç sahibi kimse kalmayıncaya kadar görevine devam etmeyi amaçlıyor.

TEDBİRLERLE HASTALIĞI ATLATABİLİRİZ

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı şunları söyledi: "Öncelikle Altıeylül'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazanı şeriflerini tebrik ederim. İnşallah bu Ramazan ayı son garip ve hüzünlü geçirdiğimiz Ramazan ayı olur. Çünkü geçtiğimiz sene maalesef ülkemize giren, tüm dünyayı kasıp kavuran, bizi de Mart ayı itibariyle bu konuda yoran virüs son hız devam ediyor. Ülke genelinde vaka sayılarında 60 bin sınırını aşmış olduk. İnşallah hızlı bir şekilde bu anlarda da devletimizin aldığı tedbirlere uyarak hastalığı yavaşlatırız, inşallah yarı yarıya düşer ve ileriki süreçte de aşının da tesiriyle artık bu virüs büyük vaka, sıkıntılı vaka olmaktan çıkmış olur.

Biz de Altıeylül Belediyesi olarak gönül isterdi ki iftarlara gidelim, vatandaşlarımızla bir arada olalım, büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öpelim, küçüklerimizle hasbihal edelim isterdik. Ama maalesef bu Covid 19 bu Ramazan'da da bizim daha tedbirli olmamızı gerektiriyor. Tabii biz belediye olarak gerekli olan işlemleri, yapılması gereken işleri de program dahili içerisinde gerçekleştiriyoruz.

Her sene yaptığımız gibi bu sene de özellikle ihtiyaç sahibi, engelli, gariban, evden çıkamayacak durumda olan, kendi yemeğini alamayacak durumda olan vatandaşlarımız ve şu zorlu süreçte de gece gündüz demeden bizim emniyetimiz için mesai harcayan polis arkadaşlarımız olmak üzere 471 kişiye günlük sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Bu yemekleri vatandaşlarımızın evlerine teslim ediyoruz. Aile olarak da 220'yi aşkın ailemize de bu desteği vermiş oluyoruz" dedi.

YILDA 78 BİN AİLENİN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ

Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: "ALGEM'le sadece Ramazanı Şerif ayında değil 12 ay boyunca garip, guraba bütün vatandaşlarımızın yanında yer almaya çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonra da aynı şekilde aynı gayreti sarf etmeye devam edeceğiz. Ramazanı Şerif ayı münasebetiyle tabi bunu biraz daha artırıyoruz, vatandaşımıza daha fazla dokunmaya çalışıyoruz. Ama 12 ay boyunca 78 bin aileye bir şekilde Altıeylül Belediyesi olarak dokunmaya çalışıyoruz. Altıeylül'de kimse kimsesiz değildir diyoruz. Altıeylül'de bütün vatandaşlarımızın yanında yer almaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın, yaşlılarımızın yanlarında yer almaya çalışıyoruz. İnşallah Altıeylül'deki parklarda cıvıl cıvıl çocuklarımızın sesleriyle, yine vatandaşlarımızla farklı sosyal ve kültürel etkinliklerde bir arada bulunma dileğiyle bütün vatandaşlarımızın Ramazan ayını kutluyorum. İnşallah kazasız, belasız Ramazan Bayramı'nı da hep birlikte görmek dileğiyle."

ÇOCUKLARIN HAYALLERİNE IŞIK OLUYOR

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ALGEM "Hayallerime Işık Ol" projesi kapsamında birçok çocuğun hayallerini gerçekleştirdi. Başkan Avcı, Sabri Uğur Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen etkinlikte çocukların Hasan amcası olarak onları yine yalnız bırakmadı. Sosyal sorumluluk projelerinin kaynağı olan ALGEM proje kapsamında Yetenek Keşfi, Genç Kâşifler ve Yalnız Değilsiniz gibi birçok çalışmayla vatandaşlara ulaşarak sosyal ve psikolojik yardım, yeni yeteneklerin keşfi ile hayallerini gerçekleştirmeyen herkesin en yakın arkadaşı olmaya devam ediyor.

ALTIEYLÜL'DE KİMSE KİMSESİZ DEĞİLDİR

Avcı'nın katılımı ve hayırseverlerin de destekleriyle Sabri Uğur Milet Kıraathanesi'nde gerçekleşen etkinliğe hayallerinin peşinden koşan çocuklar da misafir oldu. Şimdiye kadar 65 çocuğun hayalini gerçekleştiren ALGEM, 300 çocuğun daha hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Etkinlikte 6 ailenin çocukları hayallerine kavuştu. Bisiklet, gitar, resim tuvali ve malzemeleri, Kuran-ı Kerim öğrenme seti ve İlçe Müftülüğünden kurs, kuaförlük kursu ve muhabbet kuşu çocukların sahip olmak istedikleri arasında yer aldı. Aralarından müzik ile elektrik ve elektroniğe ilgisi olan çocuklar da Hasan Avcı'ya hediyelerini takdim etti. Aileler ise Avcı'ya şükranlarını sundu.

BAŞKAN AVCI DAVULCULARA SAHİP ÇIKTI

Geçmişten günümüze Ramazan ayı kültürümüzün içinde yer alan Ramazan Davulcuları, pandemi sürecinde bir takım zorluklar yaşamış ve virüsün yayılımını önleyebilmek için bahşiş toplanması da yasaklanmıştı. Bu zorlu süreçte Ramazan davulcularına destek olmak isteyen Altıeylül Belediyesi, Başkan Avcı liderliğinde önemli bir karara imza atarak Ramazan Davulcuları'nın hesaplarına 2 bin lira bayram harçlığı yatırma kararı aldı.

BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK

Başkan Avcı, en önemli konulardan birisi olan Ramazan davulu meselesini de istişare ettiklerini dile getirerek "Geçen sene İçişleri Bakanlığımız aldığı bir karar ile pandemi nedeniyle Ramazan davulunu yasaklamıştı. Yine aynı şekilde Ramazan davulu çalan vatandaşlarımızın bahşiş toplamalarının yasak olduğu bilgisi gelmiş oldu. Biz de Altıeylül Belediyesi olarak vatandaşlarımızı bu Ramazan güzelliğinden mahrum etmeyelim düşüncesiyle muhtarlarımızla beraber istişare ettik. Geçmiş senelerde kim nerede çalıyorsa, yine aynı kişiler aynı yerde davul çalma işini yapmış olacaklar. Bayramdan önce de inşallah ALGEM kanalımızla bu davul çalan vatandaşlarımızın banka hesaplarına 2 bin TL ödeyerek bayram harçlıklarını vermiş olacağız" dedi.