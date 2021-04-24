Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 24 Nisan 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor.
Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
23 NİSAN KUTLU OLSUN
Elif ile Ramazan Bakırhan'ın minnoş kızları Reyyan İnci ve Meryem Aysima
SEVİNİN ÇOCUKLAR ÖVÜNÜN BÜYÜKLER
Büşra ile Bahadır Türe'nin yavruları Beren Türe
23 NİSAN MUTLU OLSUN
Aykut ile Milliyet Ziyaoğlu'nun kızları Hira Nur ve Zehra Nur Ziyaoğlu
ÇOK BÜYÜK BAYRAM BU BAYRAM
Gülcan ile Erkan Cesur'un yavruları Bulut ve Eylül
HERKESE KUTLU OLSUN
Ebru ile Ömer Aydoğan'ın kızları Masal ve Mina Almila
Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
23 NİSAN KUTLU OLSUN
Elif ile Ramazan Bakırhan'ın minnoş kızları Reyyan İnci ve Meryem Aysima
SEVİNİN ÇOCUKLAR ÖVÜNÜN BÜYÜKLER
Büşra ile Bahadır Türe'nin yavruları Beren Türe
23 NİSAN MUTLU OLSUN
Aykut ile Milliyet Ziyaoğlu'nun kızları Hira Nur ve Zehra Nur Ziyaoğlu
ÇOK BÜYÜK BAYRAM BU BAYRAM
Gülcan ile Erkan Cesur'un yavruları Bulut ve Eylül
HERKESE KUTLU OLSUN
Ebru ile Ömer Aydoğan'ın kızları Masal ve Mina Almila