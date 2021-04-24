Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 24 Nisan 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor.Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.Elif ile Ramazan Bakırhan'ın minnoş kızları Reyyan İnci ve Meryem AysimaBüşra ile Bahadır Türe'nin yavruları Beren TüreAykut ile Milliyet Ziyaoğlu'nun kızları Hira Nur ve Zehra Nur ZiyaoğluGülcan ile Erkan Cesur'un yavruları Bulut ve EylülEbru ile Ömer Aydoğan'ın kızları Masal ve Mina Almila