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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 24 Nisan 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 24 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram
    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    23 NİSAN KUTLU OLSUN
    Elif ile Ramazan Bakırhan'ın minnoş kızları Reyyan İnci ve Meryem Aysima



    SEVİNİN ÇOCUKLAR ÖVÜNÜN BÜYÜKLER
    Büşra ile Bahadır Türe'nin yavruları Beren Türe



    23 NİSAN MUTLU OLSUN
    Aykut ile Milliyet Ziyaoğlu'nun kızları Hira Nur ve Zehra Nur Ziyaoğlu



    ÇOK BÜYÜK BAYRAM BU BAYRAM
    Gülcan ile Erkan Cesur'un yavruları Bulut ve Eylül



    HERKESE KUTLU OLSUN
    Ebru ile Ömer Aydoğan'ın kızları Masal ve Mina Almila
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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 24 Nisan 2021