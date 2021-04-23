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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 23 Nisan 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 23 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Ayşen Cengiz Albayrak ile Lütfi Albayrak'ın yakışıklısı Mustafa Rüzgar Albayrak

    Songül Boyraz Turhan ve Rıdvan Turhan'ın tatlış oğulları Toprak Turhan.


    Handan ile Kubilay Sanat'ın yakışıklıları Pamir Sanat


    Sinem Budun Gülas ve Ömer Gülas'ın fıstık kızları Su Gülas.


    Melike ile Ahmet Melih As'ın fıstıkları Zeynep Melis As'ın da 9. yaş gününü Kidstagram olarak kutlarız. İyi ki doğdun Zeynep Melis...

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 23 Nisan 2021