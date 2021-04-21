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    Uçakta üzerine çay dökülen yolcu, açtığı davayı kazandı: 635 bin lira tazminat kazandı

    'den 'a uçuşu sırasında bir Türk yolcunun üzerine çay döküldü. Gencin doktoru ise yanık nedeniyle oluşan yaranın 3 haftada iyileşmesine rağmen, bacakta kalıcı olarak gözle görülür bir yara izi kaldığını belirtti. Uçak şirketi kendisine yüklü tazminat ödeyecek.

    En pahalı çay

    İrlanda Waterford'da yaşayan Emre Karakaya adlı Türk genci, Dublin-İstanbul uçuşu sırasında bacağına çay dökülerek yaralandığı için havayolu şirketinden 56 bin sterlin (yaklaşık 635 bin lira) tazminat kazandı. Olay nedeniyle operasyonlar geçiren, buna karşın bacağında yara izi kalan Karakaya için mahkemesinin verdiği tazminat kararı, şehri yüksek mahkemesi tarafından da onaylandı. 'nın annesi, mahkemede verdiği ifadede, oğlunun bacağı için plastik cerrahi operasyonlar geçirdiğini söyledi. Gencin doktoru ise yanık nedeniyle oluşan yaranın 3 haftada iyileşmesine rağmen, bacakta kalıcı olarak gözle görülür bir yara izi kaldığını belirtti.

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    Haberler Yaşam Uçakta üzerine çay dökülen yolcu, açtığı davayı kazandı: 635 bin lira tazminat kazandı