Uçakta üzerine çay dökülen yolcu, açtığı davayı kazandı: 635 bin lira tazminat kazandı

İrlanda Waterford'da yaşayan Emre Karakaya adlı Türk genci, Dublin-İstanbul uçuşu sırasında bacağına çay dökülerek yaralandığı için havayolu şirketinden 56 bin sterlin (yaklaşık 635 bin lira) tazminat kazandı. Olay nedeniyle operasyonlar geçiren, buna karşın bacağında yara izi kalan Karakaya için İrlanda mahkemesinin verdiği tazminat kararı, Waterford şehri yüksek mahkemesi tarafından da onaylandı. Emre Karakaya'nın annesi, mahkemede verdiği ifadede, oğlunun bacağı için plastik cerrahi operasyonlar geçirdiğini söyledi. Gencin doktoru ise yanık nedeniyle oluşan yaranın 3 haftada iyileşmesine rağmen, bacakta kalıcı olarak gözle görülür bir yara izi kaldığını belirtti.