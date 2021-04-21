Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.04.2021 09:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.04.2021 09:39
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'de yapımı devam eden camide heyecanlandıran anlar! Dev avize ve kapı kasası takıldı! İnce işçiliğe geçildi

    'de yapımı devam eden camide heyecan verici anlar yaşanıyor. Caminin 20 metre yüksekliğinde ve 12 metre çapındaki dev avizesi ile 7 metre yüksekliğindeki kapısının kasası takıldı. Camide ince işçiliğe ise geçildi.

    DHA
    Taksim Camii'nde heyecanlandıran anlar

    'de yapılan ve Ramazan ayının son cuma günü ibadete açılması planlanan caminin inşaatında sona yaklaşıldı. Caminin 12 metre çapında, 20 metre yüksekliğindeki 60 ışıklı dev avizesi takıldı. Avizenin elektrik testleri yapıldı.

    KAPININ ÇERÇEVESİ TAKILDI
    Caminin ana girişi için yapılan 7 metre yüksekliğinde, 3 metre enindeki çelik kapının kasası da takıldı. Kamyonla getirilen kasa, vinçle indirildikten sonra kalabalık bir ekip tarafından yerine monte edildi.

    İNCE BOYAYA BAŞLANDI
    Öte yandan cami içine inşaat için kurulan iskeleler sökülüp, boyama işlemlerindeki ince işçiliğe geçildi. Namaz alanının ahşap duvar kaplamaları tamamlanırken, pencerelere ise korkuluklar takıldı.

    HAT LEVHALAR ASILDI, AYETLER YAZILDI
    Caminin tavanına ve tarafından hazırlanan üzerinde ", Muhammed, Ebubekir, Ömer, , Ali" yazılı 6 hat levhası asıldı. Kubbe göbek yazısında , kubbe kasnağında , orta kuşak yazısında 'nin 285'inci ve 286'ncı ayetleri ile 'nin 20'nci ve 24'üncü ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında , giriş kubbesi kasnak yazısında , ana kapı üstü yazısında 103'üncü ayeti yazıldı.

    MİHRAB VE MİNBER
    Caminin mihrabının üst bölümünün yapımı bitirilirken, mihrabın zemin bölümünde çalışmalar sürüyor. Mihrabın yazılı bölümü ise tozdan etkilenmemesi için naylonla kapatıldı. Minberde ise taş kaplamalar tamamlandı. Taş kaplamalarda süsleme çalışmalarına geçildi. Vaaz kürsüsünün taş kaplaması da bitti ve süsleme başladı.

    TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
    Cami içinde tamamlanan bölümlerde ise, temizlik çalışmaları başladı. Hummalı çalışmanın sürdüğü caminin bahçesindeki mermerlerin döşeme işi ise tamamlanmak üzere.

    RAMAZAN'IN SON CUMASI AÇILACAK
    Mimar ve imzasını taşıyan caminin temeli 17 Şubat 2017'de atıldı. 2 bin 482 metrekare arsanın yaklaşık 16 bin 500 metrekarelik bölümüne inşa edilen camide 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Konferans ve sergi salonları yer alacak olan caminin minare yüksekliği 61 metre olacak. Bu yükseklik çevredeki diğer dini yapıların yüksekliği dikkate alınarak projelendirildi. Caminin ayrıca 165 araçlık otoparkı da bulunacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Taksim'de yapımı devam eden camide heyecanlandıran anlar! Dev avize ve kapı kasası takıldı! İnce işçiliğe geçildi