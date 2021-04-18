Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 18 Nisan 2021

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Nisan yağmurları kadar güzelim.
Ayşegül ile Can Kalkavan'ın prensesleri Nisan Kalkavan
Bu kalbi annemle babama gönderiyorum
Özlem ile Kazım Güneş'in prensesleri Ceylin Güneş
Alem yakışıklı görsün. Maşallahınızı da alarım ama!
Kübra ile Ömür Karışık çiftinin oğulları Bartu
Kardeş sevgisi bu dünyanın en güzel şeylerinden
Milliyet ile Aykut Ziyaoğlu'nun yavruları Zehra Nur ve Hira Nur Ziyaoğlu
Nisan yağmurları kadar güzelim.
Ayşegül ile Can Kalkavan'ın prensesleri Nisan Kalkavan
Bu kalbi annemle babama gönderiyorum
Özlem ile Kazım Güneş'in prensesleri Ceylin Güneş
Alem yakışıklı görsün. Maşallahınızı da alarım ama!
Kübra ile Ömür Karışık çiftinin oğulları Bartu
Kardeş sevgisi bu dünyanın en güzel şeylerinden
Milliyet ile Aykut Ziyaoğlu'nun yavruları Zehra Nur ve Hira Nur Ziyaoğlu