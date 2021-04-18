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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 18 Nisan 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 18 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı
    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Nisan yağmurları kadar güzelim.
    ile 'ın prensesleri Nisan Kalkavan



    Bu kalbi annemle babama gönderiyorum
    Özlem ile Kazım Güneş'in prensesleri Ceylin Güneş



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    Kübra ile Ömür Karışık çiftinin oğulları Bartu



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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 18 Nisan 2021