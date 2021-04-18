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    'daki görüntüler büyük tepki çekmişti! Para bitti, aşk bitti

    'da İranlı eşi Galavizh Amirabad’ı öldüresiye döven Z.Ç’nin aşk kitabı yazıp eşine verdiği ortaya çıktı. Genç kadın, duygularını anlattı: O kadar güzel şeyler yazdı ki aşkına çok güveniyordum. Tiyatroymuş. Bende para bitince dayak başladı.

    Tamamen duygusal! Para bitti, aşk bitti
    Adana'da mimar İran uyruklu Galavizh Ayoubi Amirabad (36), eşi Zülküf Coşkun tarafından öldüresiye darp edildi. Kadının feryadı üzerine yakalanan dayakçı koca, cezaevine gönderildi. Dehşeti anlatan genç kadın, bir ayrıntıya dikkat çekti: Üç yıl önce bana aşk kitabı hazırlamış. Sevgililer gününde hediye etti. Kitapta kendisini kimsesiz olarak yazmış ve bensiz olamayacağını söylemiş. Onun aşkına gerçekten çok güveniyordum. Beni gezdiriyordu, başımdan aşağı güller döküyordu. Her şey tiyatroymuş. Hâlâ şoktayım...



    Mimar Amirabad, "Maddi durumum kötü gitmeye başladı. Onun da bana karşı aşkı bitmeye başladı. Aşk bitti ondan sonra şiddet başladı. Hatta mezarımı bile kazdı" diye ağladı.

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