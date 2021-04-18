mimar(36),eşitarafındanöldüresiye darp edildi. Kadının feryadıüzerine yakalanan dayakçı koca, cezaevinegönderildi. Dehşeti anlatan genç kadın, birayrıntıya dikkat çekti: Üç yıl önce bana aşkkitabı hazırlamış. Sevgililer gününde hediyeetti. Kitapta kendisini kimsesiz olarakyazmış ve bensiz olamayacağını söylemiş.Onun aşkına gerçekten çok güveniyordum.Beni gezdiriyordu, başımdan aşağı güllerdöküyordu.Mimar Amirabad, "Maddi durumum kötü gitmeye başladı. Onun da bana karşı aşkı bitmeye başladı. Aşk bitti ondan sonra şiddet başladı. Hatta mezarımı bile kazdı" diye ağladı.