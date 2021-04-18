Adana'da mimar İran uyruklu Galavizh Ayoubi Amirabad (36), eşi Zülküf Coşkun tarafından öldüresiye darp edildi. Kadının feryadı üzerine yakalanan dayakçı koca, cezaevine gönderildi. Dehşeti anlatan genç kadın, bir ayrıntıya dikkat çekti: Üç yıl önce bana aşk kitabı hazırlamış. Sevgililer gününde hediye etti. Kitapta kendisini kimsesiz olarak yazmış ve bensiz olamayacağını söylemiş. Onun aşkına gerçekten çok güveniyordum. Beni gezdiriyordu, başımdan aşağı güller döküyordu. Her şey tiyatroymuş. Hâlâ şoktayım...
Mimar Amirabad, "Maddi durumum kötü gitmeye başladı. Onun da bana karşı aşkı bitmeye başladı. Aşk bitti ondan sonra şiddet başladı. Hatta mezarımı bile kazdı" diye ağladı.
Mimar Amirabad, "Maddi durumum kötü gitmeye başladı. Onun da bana karşı aşkı bitmeye başladı. Aşk bitti ondan sonra şiddet başladı. Hatta mezarımı bile kazdı" diye ağladı.