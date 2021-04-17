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    14 yaşındaki Arda, kalp yetmezliği yaşadı: 2 yapay kalple hayata tutundu

    'da (14), 7 yaşındayken babasını kalp krizinden kaybetti. Bir yıl sonra ise top oynadığı sırada göğüs ağrısı yaşadı. Gittikleri hastanede kendisine kalp ritim bozukluğu ve kalp kapakçığında çökme teşhisi konuldu. Talihsiz gence yaşamını sürdürmesi için yapay kalp takılması gerekti. 'nde yapılan operasyonla hayata tutundu.

    Yakınlarda umut var

    'da Arda Çetinkaya (14), 7 yaşındayken babasını kalp krizinden kaybetti. Bir yıl sonra ise top oynadığı sırada göğüs ağrısı yaşadı. Gittikleri hastanede kendisine kalp ritim bozukluğu ve kalp kapakçığında çökme teşhisi konuldu.

    Talihsiz gence yaşamını sürdürmesi için yapay kalp takılması gerekti. 'nde yapılan operasyonla hayata tutundu. 2 yapay kalple yaşayan Çetinkaya, "Bir an önce kalp nakli olmak ve eskisi gibi top oynamak, gitar çalmak, eski aktivitelerimi tekrar yapmak istiyorum. Eski hayatımı özlüyorum" diye konuştu.

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