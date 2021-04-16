Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 16 Nisan 2021

KİDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın



Aysan ile Engin Gülay'ın yakışıklısı Mete Gülay





Derya ile Yasin Karabulut çiftinin kızı Hafsa Nur Karabulut





Özlem ile Kazım Güneş'in kuzuları Ebrar Güneş





Rukiye ile Özgür Tarkan'ın yakışıklısı Ömer Akif Tarkan

