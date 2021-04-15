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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 15 Nisan 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 15 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KİDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Nesrin ile Hakan Cevizci'nin güzeli Ravza Nur Cevizci


    Elçin ile Aydın Şimşek'in yakışıklıları Mehmet Ali ve Yiğit Şimşek


    Birsen-Hasan Akyel çiftinin prensi Kerem Hüseyin Akyel


    Berrin ile Adem Berber'in yakışıklıları Semih ve Talha

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 15 Nisan 2021