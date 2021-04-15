Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 15 Nisan 2021

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Nesrin ile Hakan Cevizci'nin güzeli Ravza Nur Cevizci





Elçin ile Aydın Şimşek'in yakışıklıları Mehmet Ali ve Yiğit Şimşek





Birsen-Hasan Akyel çiftinin prensi Kerem Hüseyin Akyel





Berrin ile Adem Berber'in yakışıklıları Semih ve Talha

