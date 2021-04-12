Öfkeli genç, babasıyla tartıştı: İntikam için Rus kadın arkadaşının aracına saldırdı.

Antalya'da 24 yaşındaki K.C.A, iddiaya göre babasıyla tartıştı. Öfkesini çıkarmak için de eline aldığı bir sopa ile otoparka koştu. Biri lüks, diğeri servis olmak üzere iki araca da saldırdı. Camlarını ve aynalarını kırdı.