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    Öfkeli genç, babasıyla tartıştı: İntikam için Rus kadın arkadaşının aracına saldırdı.

    'da 24 yaşındaki K.C.A, iddiaya göre babasıyla tartıştı. Öfkesini çıkarmak için de eline aldığı bir sopa ile otoparka koştu. Biri lüks, diğeri servis olmak üzere iki araca da saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Foto finiş!

    Antalya'da 24 yaşındaki K.C.A, iddiaya göre babasıyla tartıştı. Öfkesini çıkarmak için de eline aldığı bir sopa ile otoparka koştu. Biri lüks, diğeri servis olmak üzere iki araca da saldırdı. Camlarını ve aynalarını kırdı.

    Kaportayı tekmeleyip yamulttu. O anları da cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre sonra aracının yanına inen Rus Tamara Y. (32) gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Hemen polis çağırdı.

    Kamera kayıtlarından saldırganın işadamı arkadaşının oğlu olduğu ortaya çıktı. İkinci kez şok geçiren kadın, "Neden bu kadar sinirlendi anlamadım. Normal insan bunu yapamaz. Biri şirketin aracı, diğeri de şahsi aracımdı.

        Birinin değeri 350 bin lira, diğeri 200 bin civarında. İkisi de pert olmuş durumda. Kendi de telefona çekmiş. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

        İKİ ARABA DA PERT OLDU
        Antalya'da         10 yıldır oturan Rus Tamara Y., saldırganın arkadaşının oğlu olduğunu öğrenince ikinci şoku yaşadı.

        "Normal insan bunu yapmaz. Bir de verdiği hasarı telefonla kaydetmiş. Şikayet edeceğim" dedi.
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