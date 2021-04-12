Öfkeli genç, babasıyla tartıştı: İntikam için Rus kadın arkadaşının aracına saldırdı.

Antalya'da 24 yaşındaki K.C.A, iddiaya göre babasıyla tartıştı. Öfkesini çıkarmak için de eline aldığı bir sopa ile otoparka koştu. Biri lüks, diğeri servis olmak üzere iki araca da saldırdı. Camlarını ve aynalarını kırdı.
Kaportayı tekmeleyip yamulttu. O anları da cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre sonra aracının yanına inen Rus Tamara Y. (32) gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Hemen polis çağırdı.
Kamera kayıtlarından saldırganın işadamı arkadaşının oğlu olduğu ortaya çıktı. İkinci kez şok geçiren kadın, "Neden bu kadar sinirlendi anlamadım. Normal insan bunu yapamaz. Biri şirketin aracı, diğeri de şahsi aracımdı.