Çanakkale'de isim benzerliği ve yanlış düzenlenen evrak yüzünden filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde Recep Çelik (92) ve Recep Yılmaz (69) isimli iki hasta Coronavirüs tedavisi gördü.
Bir süre sonra Recep Yılmaz, başka bir hastaneye sevk edildi. Ancak nakil evraklarına yanlışlıkla Recep Çelik'in kimlik ve iletişim bilgileri yazıldı. Çelik sevk edildiği hastanede 2 saat sonra öldü.
SAĞ OLAN RECEP ÇELİK
Hastane yönetimi iletişim bilgilerinden yola çıkarak Yılmaz'ın yakınları yerine Çelik'in oğlu Hilmi Çelik'e ulaşıp acı haberi verdi. Babası sandığı Recep Yılmaz'ı tedbirler kapsamında cenazeyi görmeden toprağa veren Hilmi Çelik, iki gün sonra evraklar için hastaneye gitti.
ÖLEN RECEP YILMAZ
Başhekimin odasında 'öldü' sandığı babasını karşısında görünce şok yaşadı. Düştü bayıldı. Hastane görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.
YENİDEN DEFNEDİLECEK
Recep Yılmaz'a ait cenaze ailesine teslim edilecek. Servet Yılmaz, "Babamın cenazesini mezardan çıkarıp kendi mezarlığımıza gömeceğiz" dedi.
Bir süre sonra Recep Yılmaz, başka bir hastaneye sevk edildi. Ancak nakil evraklarına yanlışlıkla Recep Çelik'in kimlik ve iletişim bilgileri yazıldı. Çelik sevk edildiği hastanede 2 saat sonra öldü.
SAĞ OLAN RECEP ÇELİK
Hastane yönetimi iletişim bilgilerinden yola çıkarak Yılmaz'ın yakınları yerine Çelik'in oğlu Hilmi Çelik'e ulaşıp acı haberi verdi. Babası sandığı Recep Yılmaz'ı tedbirler kapsamında cenazeyi görmeden toprağa veren Hilmi Çelik, iki gün sonra evraklar için hastaneye gitti.
ÖLEN RECEP YILMAZ
Başhekimin odasında 'öldü' sandığı babasını karşısında görünce şok yaşadı. Düştü bayıldı. Hastane görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.
YENİDEN DEFNEDİLECEK
Recep Yılmaz'a ait cenaze ailesine teslim edilecek. Servet Yılmaz, "Babamın cenazesini mezardan çıkarıp kendi mezarlığımıza gömeceğiz" dedi.