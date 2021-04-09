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    Yer: ... 'Öldü' diye gömdüğü babasını hastanede görünce şok geçirdi

    Coronavirüs tedavisi gören iki Recep’ten biri hayatını kaybetti. Hastane, cenazeyi sağ olan aileye verdi. Gözü yaşlı evlat, evraklar için hastaneye gitti. Babasını karşısında görünce şok geçirdi.

    Kabir azabı!
    Çanakkale'de isim benzerliği ve yanlış düzenlenen evrak yüzünden filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 'nde (92) ve (69) isimli iki hasta Coronavirüs tedavisi gördü.

    Bir süre sonra Recep Yılmaz, başka bir hastaneye sevk edildi. Ancak nakil evraklarına yanlışlıkla Recep Çelik'in kimlik ve iletişim bilgileri yazıldı. Çelik sevk edildiği hastanede 2 saat sonra öldü.



    SAĞ OLAN RECEP ÇELİK

    Hastane yönetimi iletişim bilgilerinden yola çıkarak Yılmaz'ın yakınları yerine Çelik'in oğlu 'e ulaşıp acı haberi verdi. Babası sandığı Recep Yılmaz'ı tedbirler kapsamında cenazeyi görmeden toprağa veren Hilmi Çelik, iki gün sonra evraklar için hastaneye gitti.


    ÖLEN RECEP YILMAZ

    Başhekimin odasında 'öldü' sandığı babasını karşısında görünce şok yaşadı. Düştü bayıldı. Hastane görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.



    YENİDEN DEFNEDİLECEK
    Recep Yılmaz'a ait cenaze ailesine teslim edilecek. , "Babamın cenazesini mezardan çıkarıp kendi mezarlığımıza gömeceğiz" dedi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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