Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 8 Nisan 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Suna ile Serkan Topal'ın yakışıklısı Alaz Kaan Topal



Fatma Songül Avara Öztabak ile Murat Öztabak'ın yakışıklısı Arte





Melike ile Burak Avcı'nın yavruları Melina ve Buğra Avcı





Ayfer ile Sadi Gökdoğan'ın çocukları Hatice Gökdoğan

