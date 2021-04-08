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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 8 Nisan 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 8 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Suna ile Serkan Topal'ın yakışıklısı Alaz Kaan Topal

    Fatma Songül Avara Öztabak ile Murat Öztabak'ın yakışıklısı Arte


    Melike ile Burak Avcı'nın yavruları Melina ve Buğra Avcı


    Ayfer ile Sadi Gökdoğan'ın çocukları Hatice Gökdoğan

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 8 Nisan 2021